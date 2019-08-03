رياضي / العداء علي النخلي يحقق فضية سباق 100 متر في بطولة العالم للشباب
السبت 1440/12/2 هـ الموافق 2019/08/03 م واس
نتويل 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس
حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة العداء علي النخلي فضية سباق 100 متر تصنيف T37 ضمن بطولة العالم للشباب لألعاب القوى في مدينة نتويل السويسرية .
ونال النخلي الفضة بزمن 87 : 11 ثانية "رقم شخصي جديد ، ليحقق الميدالية الثانية له في البطولة العالمية بعد الفضية التي حققها أمس في سباق 200 متر .
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21:53ت م
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