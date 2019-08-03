نتويل 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة العداء علي النخلي فضية سباق 100 متر تصنيف T37 ضمن بطولة العالم للشباب لألعاب القوى في مدينة نتويل السويسرية .ونال النخلي الفضة بزمن 87 : 11 ثانية "رقم شخصي جديد ، ليحقق الميدالية الثانية له في البطولة العالمية بعد الفضية التي حققها أمس في سباق 200 متر .// انتهى //21:53ت م0139