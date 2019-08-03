الرياض 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسشارك شباب الهيئة العامة للرياضة التابعون للمركز التطوعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام 1440هـ، في ورشة عمل نظمتها مؤسسة مسك الخيرية، اليوم في أكاديمية مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، وشارك في إدارتها عدد من مدربي مؤسسة مسك الخيرية، وبحضور قائد المركز التطوعي التابع للهيئة العامة للرياضة صالح الزهراني.وتقوم هذه الورشة على معرفة فنون التعامل مع الحجاج في الميدان، وتتضمن عددًا من المهارات السلوكية التي تعنى بالجوانب النظرية والتطبيقية، حيث اشتملت على خمس مهارات أساسية هي الطوارئ وكيفية التعامل مع المشكلات في الحج، وكذلك أخلاقيات المتطوع وكيفية التواصل الفعال مع الحجاج، إضافة للعمل الجماعي وإدارة الحشود والأزمات وكيفية التعامل معها بكل احترافية وسهولة.وتأتي إقامة هذه الورشة إيمانًا من جميع القطاعات المشاركة في حج هذا العام بضرورة تنفيذ توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة، التي قامت على وضع خدمة حجاج بيت الله الحرام أولوية مطلقة، وتقديم كل الخدمات والإمكانات اللازمة ليؤدوا نسك حجهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //21:54ت م0140