كيتسبوهل 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسحقق النمساوي دومينيك تييم المصنف أولا اليوم لقب بطل دورة كيتسبوهل النمساوية لكرةالمضرب المقامة على ملاعب ترابية بفوزه على الإسباني ألبرت راموس فينولاس بنتيجة 7-6 (7-صفر) و6-1 في المباراة النهائية.ويعد اللقب هو الثالث لتييم منذ مطلع العام الحالي بعد فوزه بدورتي إنديان ويلز الاميركية وبرشلونة الاسبانية علما بأنه بلغ نهائي بطولة رولان غاروس وخسر أمام الاسباني رافايل نادال. كما انه اللقب الرابع عشر لتييم في مسيرته.// انتهى //21:58ت م0144