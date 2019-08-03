الرياض 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسخسر المنتخب السعودي لكرة الطائرة أولى مبارياته من المنتخب الياباني ضمن منافسات البطولة الآسيوية للمنتخبات تحت 23 سنه والمقامة في مينيمار بنتيجة 3/0 .وجاءت نتائج الأشواط 25/18 - 25/10 -25/18 ، ودخل الأخضر السعودي اللقاء بتشكيلة مكونة من وسام الجهني وجواد الخواهر وأسامة الزهراني ومازن المولد وعايض الدوسري ومنتظر المهنا ومالك السحيباني .وسيخوض المنتخب السعودي غدا الاحد ثاني مبارياته أمام فيتنام السابعة والنصف صباحاً وهي فرصة للفوز في هذا اللقاء منتخب فيتنام خسر من كازاخستان 0/3 ومستواه قريب من مستوى منتخبنا .// انتهى //21:59ت م0145