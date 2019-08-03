رياضي / أخضر الطائرة يخسر من اليابان
السبت 1440/12/2 هـ الموافق 2019/08/03 م واس
الرياض 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس
خسر المنتخب السعودي لكرة الطائرة أولى مبارياته من المنتخب الياباني ضمن منافسات البطولة الآسيوية للمنتخبات تحت 23 سنه والمقامة في مينيمار بنتيجة 3/0 .
وجاءت نتائج الأشواط 25/18 - 25/10 -25/18 ، ودخل الأخضر السعودي اللقاء بتشكيلة مكونة من وسام الجهني وجواد الخواهر وأسامة الزهراني ومازن المولد وعايض الدوسري ومنتظر المهنا ومالك السحيباني .
وسيخوض المنتخب السعودي غدا الاحد ثاني مبارياته أمام فيتنام السابعة والنصف صباحاً وهي فرصة للفوز في هذا اللقاء منتخب فيتنام خسر من كازاخستان 0/3 ومستواه قريب من مستوى منتخبنا .
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21:59ت م
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