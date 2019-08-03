تونس 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسانطلقت في العاصمة التونسية اليوم، منافسات البطولة العربية الرابعة للكاراتيه للشباب تحت 21 عامًا، بحضور رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، عضو الاتحاد الدولي، رئيس اتحاد غرب آسيا الدكتور إبراهيم القناص، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بشير الشريف، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي سليمان قاي، وعدد آخر من المسؤولين في اللعبة.وأثنى الدكتور القناص في كلمة الافتتاح على حسن التنظيم، معبرًا عن أمله لجميع الوفود المشاركة بتحقيق نتائج جيدة في المنافسات.بدوره، رحب رئيس الاتحاد التونسي للعبة حسن القربي، بالمشاركين، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق أفضل النتائج.وشهد حفل الافتتاح استعراضًا للاعبي البراعم لفنون الكاراتيه من المنتخبات المشاركة، حيث يشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب من مختلف الأوزان، وهم من دول: المملكة، وتونس والإمارات، واليمن، وليبيا، والجزائر، والمغرب، ومصر، والعراق، وسوريا.// انتهى //22:04ت م0146