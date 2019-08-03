الطائف 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واستشارك جامعة الطائف في مهرجان ولي العهد للهجن ممثلة في قسم الإعلام وعلوم الاتصال، من خلال مشاركة الطلبة في اعداد التقارير الميدانية والأخبار الصحفية مع ملاك الإبل والفعاليات المصاحبة للمهرجان المقامة بحديقة الملك فيصل بالطائف.وأكد رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة الطائف الدكتور علي ضميان العنزي أن هذه المناسبة عزيزة على الجميع كونها مناسبة وطنية تحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظة الله -، وحسب ما دأبت عليه جامعة الطائف بضرورة مشاركة الجميع بأي مناسبة وطنية تحقيقًا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية.وأوضح العنزي أن المجال مفتوح لجميع طلاب القسم للمشاركة في المركز الإعلامي والتغطية الميدانية لجميع الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن ، وسوف يتم احتسابها ضمن درجات مادة الإعلام التطبيقي, فيما خصصت إدارة المركز الإعلامي جوائز قيمة لأفضل تقرير أو خبر صحفي ولأفضل تغريدة أو صورة فوتوغرافية ولأفضل سناب شات في عمل التغطيات لفعاليات المهرجان .//انتهى//22:20ت م0147