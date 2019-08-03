عدن 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسحرر الجيش اليمني مسنودًا بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمال اليمن.وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية، بأن قوات الجيش اليمني حررت مرتفعات جبال الدخاس والخضاض بمديرية الصفراء، بعد مواجهات مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مبينًا أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية.// انتهى //22:27ت م0150