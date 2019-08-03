سكاكا 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واساختتمت هيئة الرياضة ممثلة بوكالة شئون الشباب ومكتب الهيئة بالجوف فعاليات الأسبوع الرياضي النسائي الأول بالجوف برعاية حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله, الذي أقيم على مدار أربعة أيام في نادي العروبة بسكاكا واقتصر دخوله على الفتيات حفاظاً على خصوصيتهن وتشجيعا لممارسة الرياضة .وأوضحت المشرفة العامة على الأسبوع الرياضي عفاف الشمري أن البرنامج نفذ خلاله 9 فعاليات رياضية مكرره يوميًا مثل المارثون وكرة القدم وكرة السلة وتمارين الأيروبيك والزومبا التي نفذت بجوار المسبح الأولمبي ليضيف للتمارين طابع جميل وألعاب الدفاع عن النفس وكرة الطائرة والجمباز بالتعاون مع أندية رياضية متخصصة .وبينت أن عدد الحضور خلال الأسبوع الرياضي وصل إلى 1450 سيدة شارك منهن 450 سيدة في النشاط الرياضي نظم لهن البرامج 48 منظمة و 125 متطوعة وبلغ عدد الفعاليات 29 فعالية رياضية واجتماعية وثقافية وأدبية وزعت خلالها أكثر من 650 جائزة وهدية على المتنافسات والممارسات, مشيرة إلى أن البرنامج حقق عدد من الأهداف التي تنشدها هيئة الرياضة وإمارة المنطقة ممثلة بمكتب سمو أمير المنطقة ومكتب تحقيق الرؤية اهمها رفع عدد الممارسات للرياضة بالمنطقة ونشر وتعزيز ثقافة واهمية الرياضة النسائية وتعزيز دور الشراكة حيث تم توقيع ومشاركة 19 جهة منها 10 جهات حكومية .ورفعت الشمري شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة على إقامة هذه الفعالية بالمنطقة, كما قدمت شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على دعمه للقطاع الشبابي بالمنطقة، ولصاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله على رعايتها للبرنامج ومتابعتها اليومية .// انتهى //22:36ت م0151