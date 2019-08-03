بيروت 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسحقق منتخب سلطنة عمان الميدالية الذهبية لبطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال بعد تغلبه على نظيره اللبناني بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما اليوم.وفي السلسلة النهائية الأولى، فاز الفريق العماني "أ" بصعوبة على الفريق اللبناني "أ" بشوطين مقابل شوط واحد بنتيجة (14- 21)، (21- 16) و(15- 11)، بقيادة الحكمين الدوليين اللبناني جوني اللقيس والعماني بدر الرامي.وفي السلسلة النهائية الثانية، فاز الفريق العماني "ب" على الفريق اللبناني "ب" بشوطين دون مقابل بنتيجة (21- 8) و(21- 15).وكانت المملكة العربية السعودية احتلت المركز الثالث في البطولة بعد فوزها على الكويت (2- 0).وبهذه النتيجة تأهلت سلطنة عمان بصفتها حاملة لقب بطولة غرب آسيا، إلى نهائيات آسيا التي ستقام في مايو المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 صيف العام المقبل، بينما تأهل لبنان بصفته ثاني غرب آسيا إلى المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الأولمبياد التي ستقام في بانكوك (تايلاند) في الربيع المقبل.وفي الختام، أقيم حفل تتويج، وسلمت الكؤوس لفرق سلطنة عمان ولبنان والسعودية، وميداليات وهدايا تذكارية للحكام واللاعبين.// انتهى //22:48ت م0152