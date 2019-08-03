الطائف 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسابتكرت الدورة الثالثة عشر من سوق عكاظ ، طريقة جديدة في تنوع الفعاليات التي من بينها جناح "خيمة فتيان عكاظ" بجانب جادة عكاظ ، والمُقامة حالياً ضمن موسم الطائف ، بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .ويتضمن الجناح عددًا من الأنشطة والأركان والمعارض المخصصة للأطفال والفتيان ، من خلال عرض تعليمي وترفيهي منوع .ويُبرز الجناح العديد من الفعاليات من بينها مسرحية بعنوان"شهر زاد وشهر يار" التي تُعرض كل يوم مرتين بشكل مشوق ، وفعالية تعليم الأطفال مهارات فنون الرسم على الألواح والأشغال اليدوية ، وكذلك الرسم التفاعلي .كما يتضمن الجناح ركن "الجامعة" الذي يُسلط الضوء من خلال عرض معلومات تاريخية عن علماء التاريخ مثل : الخوارزمي ، وابن خلدون ، وابن سينا ، ونقاط تحويلهم للتاريخ الذي يحكي إنجازاتهم .ويشرح جناح تجربة "المشفى" للأطفال أعضاء الجسم ووظائفها وصولاً إلى الأعمال المُناطة بالمشفى ، إضافة إلى خوض الصغار تجربة "المطعم" لتعليمهم الطبخ بكافة أشكاله وبخاصة الأطباق العربية .وتشهد خيمة فتيان عكاظ التي تشكل المساحة الملفته وبخاصة أنها تستهوي الفئة الغالية على الجميع ، إقبالاً لافتًا ، حيث تقام فيها معظم الفعاليات والعروض البهلوانية ، والعديد من الألعاب المنوعة التي تستهوي كافة الأعمار .// انتهى //23:06ت م0153