القاهرة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأعربت مصر عن ترحيبها بتوقيع رئيس جمهورية موزمبيق فيليبي نيوسي، ورئيس حزب رينامو أوسوفو مومادي، على اتفاق الوقف النهائي للأعمال العدائية العسكرية بين الحكومة والمعارضة، استمرارًا للخطوات التي اتخذها الجانبان ضمن مسار المصالحة الوطنية.وأشاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم، بالجهود التي قام بها رئيس موزمبيق خلال الفترة الماضية نحو التوصل إلى سلام دائم، معربًا عن تطلع مصر لأن تسفر تلك المساعي عن مزيد من الازدهار والرخاء لجمهورية موزمبيق.// انتهى //23:14ت م0156