تونس 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسحصد ناشئو وشباب المملكة للكاراتيه للكاراتيه، في بداية انطلاق البطولة العربية الرابعة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، سبع ميداليات، منها ثلاث ذهبية، ومثلها فضية، وبرونزية.وقدم رئيس الاتحاد العربي للكاراتية، عضو الاتحاد الدولي، رئيس اتحاد غرب آسيا، الدكتور إبراهيم القناص تقديره لأداء اللاعبين الناشئين والشباب في المنافسة العربية، عادًا الاحتكاك واكتساب الخبرة بجانب الحصول على نتائج مميزة، هو هدف المشاركة لبناء جيل يواصل استمرارية ريادة الكاراتيه في المملكة العربية السعودية، ليشارك في كل المحافل الإقليمية والدولية.وبارك القناص لجميع أفراد البعثة واللاعبين والمدربين والإداريين، متمنيًا استمرار النتائج الجيدة لمنتخب المملكة حتى نهاية البطولة التي تختتم غدًا.// انتهى //‏‫23:15ت م0157