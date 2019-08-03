أبوظبي 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات اليوم في أبوظبي النائب الاتحادي بمجلس النواب البرازيلي إدواردو بولسونارو الذي يزور الإمارات حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والبرلمانية والسياحية والعسكرية والدفاعية, إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:29ت م0158