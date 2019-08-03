أبها 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

توح ياسر بن سعيدان وملاحه البرتغالي ماركوس ميغويل على متن سيارته الميني بلقب رالي عسير 2019 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في الرالي الذي أقيم في منطقة عسير .

وحل السائق مطير الشمري وملاحه هاني الشمري على متن سيارته نيسان في المركز الثاني، وجاء سلمان الشمري وملاحه رشيد الطوياوي على متن سيارته نيسان في المركز الثالث.

وقدم ابن سعيدان أداءاً استثنائيا خلال المرحلة الأخيرة التي امتدت لمسافة 79 كيلومتر، كانت نقطة البداية من مركز الصبيخة "130 كلم شرق مدينة أبها " إلى محافظة طريب قاطعاً المسافة بزمن قدره 53:22 دقيقة، ليقتنص الفوز في أولى جولات البطولة السعودية للراليات الصحراوية التي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وحصل إبراهيم المهنا وملاحيه أسامة السند ورائد أبو ذيب على لقب T4 بعد قطعه المسافة بزمن 3:38:44 ساعة في جميع المراحل.

و هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفائزين في رالي عسير متمنياً للجميع التوفيق في الجولات القادمة ولمن لم يحالفه الحظ في هذه الجولة.

وقال سموه: "شهدنا سباقاً من طراز رفيع، تخلله الكثير من الأحداث الممتعة، ونجحنا ولله الحمد في إبراز الرالي تنظيمياً وفنياً بالصورة التي تليق بالمملكة العربية السعودية، بتعاون مثمر مع جميع القطاعات وبمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة وتوجيهاته السديدة لجميع القطاعات في تأمين كافة متطلبات النجاح للرالي".

// انتهى //

23:46ت م

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