حج / جمعية الكشافة تحتفي بالمشاركين المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن
السبت 1440/12/2 هـ الموافق 2019/08/03 م واس
مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس
نظمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، مساء اليوم حفلات استقبال للكشافة والجوالة والقادة المًشاركين بمعسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة ، التي تُقيمها الجمعية لخدمة ضيوف الرحمن .
وتضمنت تلك الاحتفالات التي توزع عليها أعضاء القيادة العامة ومسؤولي اللجان القاء كلمات دعوا فيها الى العمل على خدمة الحاج بتقديم خدمة متميزة أساسها الإخلاص ، وسمتها الاتقان ، ومنهجها التربية ، وأكدوا على أن الجمعية تعمل في هذه المعسكرات لخدمة الحجاج منذ قرابة ستة عقود ، وتسعى سنوياً على تحسين وتطوير مستوى الخدمة كماً وكيفاً لتحسين مستوى هذا العمل الجليل تحقيقاً للتوجيهات الكريمة القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي جندت كافة الإمكانات من أجل خدمة ضيوف الرحمن وتيسير فريضة الحج لهم .
وشهدت حفلات الافتتاح تقديم الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة عدد من الفقرات التربوية اشتملت على مشاهد مسرحية وقصائد أدبية وفلكلور شعبي ، وكلمات للكشافين والقادة, وعدوا فيها باسم زملائهم ببذل قصارى الجهد لتحقيق ما تصبوا إليه الجمعية ، ومن ثم تحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – لنجاح موسم الحج الذي هو المبتغى .
// انتهى //
23:47ت م
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