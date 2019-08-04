الرياض 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسحفّزت وزارة الصحة منسوبيها المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والتمريضية ورعاية الحجاج المرضى خلال موسم حج هذا العام.جاء ذلك عبر رسائل نصية يومية تحوي عبارات تحفيزية للموظفين والموظفات قالت في إحداها " يداً بيد نحو موسم حج ناجح".وفي رسالة أخرى رفعت "الصحة" من همم موظفيها بإرسال المقولة الشهيرة التي وصف بها سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله - السعوديين، مقولة " همتّنا مثل جبال طويق".يشار إلى أن الصحة أقامت حفلات استقبال وترحيب لموظفيها وموظفاتها المنتدبين في مواقع عملهم بالمشاعر المقدسة فيما قدمت لهم مختلف الخدمات وهيأت لهم كافة السبل لإنجاح مهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //00:02ت م0161