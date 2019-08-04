الرياض 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للبولينج بدر آل الشيخ اللاعب عبدالرحمن الخليوي بكأس البطولة الفردية الثامنة عشرة للرجال للبولينج والميدالية الذهبية، التي اختتمت منافساتها اليوم على صالة المركز العالمي للبولينج في الرياض .وحصل اللاعب البحريني أسامة عبدالرحمن على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما جاء اللاعب البحريني فواز عبدالله في المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية.وأشاد رئيس الاتحاد السعودي للبولينج بالمستوى الفني الذي ظهرت عليه منافسات البطولة الفردية التي تشهد من بطولة لأخرى عدداً من الوجوة الجديدة التي تشارك في منافسات البطولة وتسعى جاهده لتحقيق مركز متقدم والتنافس مع بقية اللاعبين المشاركين .وأكد أن البطولة أصبحت تحظى بسمعة جيدة وجاذبه للاعبين من مختلف دول الخليج للمشاركة وهذا من أولويات الاتحاد والتي تعتمد على نشر اللعبة وتوسيع قاعدة اللعب .//انتهى //00:08ت م0162