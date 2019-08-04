واشنطن 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسقتل وأصيب حوالي 20 شخصًا اليوم إثر إطلاق نار وقع في مركز تجاري في مدينة الباسو بولاية تكساس الأمريكية.وأوضح نائب حاكم ولاية تكساس دان باتريك، لوسائل إعلامية أن "ما بين 15 و20 ضحية، ولا نعرف عدد القتلى.وقال مسؤول في شرطة الباسو إنريكي كاستيو، للصحافيين إن عددًا من الأشخاص نقلوا إلى المستشفى، مبيناً أن السلطات لا تعتقد أن الخطر لا يزال مستمرًا وأنها تواصل تمشيط المنطقة.وأضاف أنه تم اعتقال مشتبه فيه، موضحًا أن السلطات لا تعتقد أن هناك مشبوهين آخرين في الوقت الراهن.// انتهى //00:20ت م0165