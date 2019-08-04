مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسنظمت اللجنة النسائية بمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية، اليوم برنامجًا توعويًا لحجاج نيجيريا، بمشاركة مدينة الملك عبدالله الطبية، ومستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، لتثقيف ضيفات الرحمن بالحفاظ على السلامة البيئية والصحة العامة للوقاية من الأمراض المعدية وانتقالها عبر التجمعات البشرية أثناء موسم الحج.وعرضت عضوات اللجنة، نماذج لاستراتيجية الحج الأخضر التي تعتزم مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية تطبيقها داخل مخيماتها، والميادين المحيطة بها في المشاعر المقدسة، وإبراز أثرها الإيجابي في المحافظة على سلامة الحجاج، إضافة إلى تعريفهن بأرقام الطوارئ في حال احتياجهن لها، كما ساهمن في توزيع أدوات ومستلزمات الصحة العامة على الحاجات لمساعدتهن في الحفاظ على سلامتهن خلال تأدية مناسكهن.وأوضحت عضو مجلس الإدارة ريئسة اللجنة النسائية بالمؤسسة سحر عبدالقادر بنقش، أن اللجنة تعمل على تنفيذ البرامج التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام عبر الدور المنوط باللجنة وإسهام عضواتها المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كل العون والمساعدة لتأدية شعائرهم في راحة تامة.بدوره لفت رئيس مكتب الخدمة الميدانية رقم 5 خالد سندي، إلى دور المرأة السعودية وإسهامها في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتواجدها في ميادين الحج لإرشاد ضيفات الرحمن وتوعيتهن بأساليب الوقاية من الأمراض وضربات الشمس أثناء تواجدهن في المشاعر، مثمنًا جهود المؤسسة ممثلة في اللجنة النسائية وعضواتها في تنظيم البرامج التوعوية والتثقيفية لحجاج بيت الله الحرام والحفاظ على السلامة العامة الصحية والبيئية من أجل راحة الجميع.من جهتهن ثمّنّ الحاجات النيجيريات المشاركات في هذه الفعاليات الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لسلامة وراحة ضيوف الرحمن وتقديم كل العون لهم لأداء فريضة الحج في أمن وطمأنينة، مشيدات بدور مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية ولجنتها النسائية في هذا الجانب.// انتهى //00:36ت م0168