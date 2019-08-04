القاهرة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي هنّأ خلال الاتصال بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربًا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا.من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي.// انتهى //00:37ت م0169