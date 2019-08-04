عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/12/3 هـ الموافق 2019/08/04 م واس
الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خالد الفيصل يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام
الفيصل يقف على استعدادات القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن
أمير عسير يطلع على الخطة التنفيذية لمدرسة قيادة السيارات النسائية بالمنطقة
أمير الشمالية يوّجه بتأسيس جمعية "مناسك" لخدمة الحجاج والمعتمرين
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة الرشيدة لوالد وذوي الشهيد الشراحيلي
مدير الجوازات يستقبل حجاج ماليزيا ضمن مبادرة «طريق مكة»
تخصيص رابط إلكتروني جديد للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج
«التجارة» تقف على وفرة السلع وجودة المنتجات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام
«الصحة» تجري 194 عملية قسطرة و 5 عمليات قلب مفتوح للحجاج
وصول الدفعة الثانية من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا لأداء الحج
المملكة تؤكد عزمها على حماية الأطفال في النزاع المسلح باليمن
السفير الجزائري يؤكد متانة وقوة العلاقات التاريخية مع السعودية
رابطة العالم الإسلامي تطلق من كولومبو قمة وئام الأديان بحضور الرئيس السريلانكي
رئيس البرلمان العربي يُرحب بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان
إقالة قائد شرطة بغداد بعد فرار 14 تاجر مخدرات من سجن
الاتحاد الأوروبي يرشح جورجيفا لرئاسة "صندوق النقد"
الخارجية الأميركية: ندين بشدة الهجمات الحوثية جنوب اليمن
المدعي العام في تكساس: عدد قتلى إطلاق النار يتراوح بين 15 و20 شخصا
الشرطة الروسية تعتقل 311 محتجا بوسط موسكو
المسحل يوقع غدا مع رينارد عقد تدريب الأخضر ويعقدان مؤتمرا صحفيا
// يتبع //
06:01ت م
0003