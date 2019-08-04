الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خالد الفيصل يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرامالفيصل يقف على استعدادات القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمنأمير عسير يطلع على الخطة التنفيذية لمدرسة قيادة السيارات النسائية بالمنطقةأمير الشمالية يوّجه بتأسيس جمعية "مناسك" لخدمة الحجاج والمعتمريننائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة الرشيدة لوالد وذوي الشهيد الشراحيليمدير الجوازات يستقبل حجاج ماليزيا ضمن مبادرة «طريق مكة»تخصيص رابط إلكتروني جديد للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج«التجارة» تقف على وفرة السلع وجودة المنتجات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام«الصحة» تجري 194 عملية قسطرة و 5 عمليات قلب مفتوح للحجاجوصول الدفعة الثانية من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا لأداء الحجالمملكة تؤكد عزمها على حماية الأطفال في النزاع المسلح باليمنالسفير الجزائري يؤكد متانة وقوة العلاقات التاريخية مع السعوديةرابطة العالم الإسلامي تطلق من كولومبو قمة وئام الأديان بحضور الرئيس السريلانكيرئيس البرلمان العربي يُرحب بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودانإقالة قائد شرطة بغداد بعد فرار 14 تاجر مخدرات من سجنالاتحاد الأوروبي يرشح جورجيفا لرئاسة "صندوق النقد"الخارجية الأميركية: ندين بشدة الهجمات الحوثية جنوب اليمنالمدعي العام في تكساس: عدد قتلى إطلاق النار يتراوح بين 15 و20 شخصاالشرطة الروسية تعتقل 311 محتجا بوسط موسكوالمسحل يوقع غدا مع رينارد عقد تدريب الأخضر ويعقدان مؤتمرا صحفيا// يتبع //06:01ت م0003