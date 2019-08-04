كانبيرا 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسافتتحت في مدينة سيدني الاسترالية اليوم اجتماعات المشاورات الوزارية السنوية بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والتي تجمع وزراء خارجية ودفاع البلدين.حضر الاجتماعات من الجانب الاسترالي وزيرة الخارجية السيناتورة ماريز باين ووزيرة الدفاع السيناتورة ليندا رينولدز، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع الجديد مارك إسبر.// انتهى //07:32ت م0006