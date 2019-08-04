المدينة المنورة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسيحرص الحجاج والزائرون خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة على زيارة أبرز المساجد والمعالم الدينية والتاريخية التي تزخر بها طيبة الطيبة, ومشاهدة ما تحويه من إرث تاريخي ارتبط بالسيرة النبوية الخالدة."واس" رصدت مشاهد لتوافد ضيوف الرحمن المساجد الكبرى والمعالم التاريخية بالمدينة المنورة إليها, شملت ساحة سيد الشهداء وجامع ومقبرة الشهداء, في الناحية الشمالية الغربية لجبل أحد, كما رصدت قدوم المصلين والزائرين إلى مساجد قباء, والخندق, والقبلتين.// انتهى //10:25ت م0024