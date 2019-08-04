المدينة المنورة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسبلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 845,625 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.وبينت الإحصائية أن 682,403 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام, في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 163,176 حاجاً.// انتهى //10:52ت م0027