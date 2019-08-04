الدمام 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واساختتمت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" أمس، البرنامج الصيفي "نادي سبكيم الابتكاري" في نخسته الثانية، بمشاركة 235 مبتكراً من الجنسين، وذلك في مركز سبكيم للتقنية والابتكار "منار" بالجبيل الصناعية.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سبكيم" المهندس صالح بن محمد باحمدان، أن البرنامج التدريبي يأتي مواكباً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن نادي سبكيم استقبل عددا من الطلاب والطالبات الشغوفين بالابتكار والاختراع، وذلك للمساهمة في توسيع آفاقهم ومعلوماتهم في عدة مجالات لتحويل أفكارهم وإبداعاتهم إلى نماذج قابلة للتصميم وتحويلها إلى مشاريع استثمارية مستقبلية.وأفاد أن المشروع التدريبي يهدف لأن يصبح منصة تدمج بين التعليم والإبداع التقني بغرض إعداد جيل متمكن في عدة مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والبرمجة والطباعة ثلاثية الأبعاد، من خلال برنامجاً متكاملاً يحتوي على مجموعة متنوعة من المشاريع الإبداعية.// انتهى //10:53ت م0029