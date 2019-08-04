القاهرة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسأكد المتحدث باسم جامعة الأزهر الدكتور أحمد زارع أن كل الذين يشهدون موسم الحج يجدون أن المملكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها لراحة الحجيج عامًا بعد عام، منوّهًا بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الرشيدة وأجهزتها المعنية لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر والأماكن المقدسة بطريقة يعجز أي إنسان أن يقدر حجمها.وقال زارع في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إنه "بمجرد أن تطأ قدميك الأراضي المقدسة تكتشف وجود تميز هذا العام مقارنة بالعام الذي قبله سواء من ناحية الترتيبات المعدة للحج، أو عمليات التوسعة المستمرة والتجهيزات الكبيرة في المشاعر المقدسة أو الخدمات التقنية الحديثة التي توفرها المملكة للخروج بموسم حج ناجح يحظى برضا الجميع".ولفت الانتباه إلى أن المملكة تجاوزت بفضل الله ثم بفضل رعاية حكومتها الرشيدة المشكلات الناجمة عن التزاحم في حركة الحجاج، وذلك في ظل التنظيم والسيولة المرورية التي يصعب معها وقوع أي حادثة أو أي خطأ بشري.وأوضح المتحدث باسم جامعة الأزهر أن الطريقة المنظمة التي تقوم بها السلطات السعودية في كل مناسك الحج سواء في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة، قائمة على نظام دقيق ومحكم هدفه راحة الحجاج والتسيير عليهم لأداء مناسك الحج.وبيّن زارع أن المملكة العربية السعودية دائمًا على قدر مسؤولية الحج بوصفها مسؤولية كبيرة وهي جديرة للقيام بها، مشددًا على رفضه لأي محاولات لتسييس الحج والتي يراد بها باطل، داعيًا في الوقت ذاته إلى التصدي لتلك الدعوات السيئة والمغرضة التي تهدف إلى تمزيق وحدة المسلمين بصورة يشمت فيها أعداؤها.ونوّه بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزرات المعنية بالحج في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بداية من التأشيرات ودخول المطارات والموانئ حتى الوصول إلى الأماكن المقدسة، بما يتناسب مع علاقة البلدين الوثيقة والأخوية، ولتلافي حدوث أي مشكلات تعكر صفو الحج أو أداء الفريضة على الإطلاق.وأعرب المتحدث باسم جامعة الأزهر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - وللحكومة الرشيدة على الجهود الكبيرة التي يتم تقديمها للحجاج على أكمل وجه، داعيًا المولى عز وجل أن يجزيهم خيرًا على هذه الأعمال الجليلة.// انتهى //10:59ت م0030