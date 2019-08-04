الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسأوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى أنه سيستمر العمل في إدارة جوازات منطقة الرياض والشعب التابعة لها بالعمل لإستقبال الحالات الطارئة والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ، وسوف يكون دوامها على النحو التالي: 1 - شعبة الجوازات بحي الرمال من الساعة 4:00 عصراً إلى 9:00 مساءً وحتى نهاية عمل يوم السبت 9 ذو الحجة، 2- شعبة الجوازات بمركز صحارى من الساعة 4:00 عصراً إلى 9:00 مساءاً وحتى نهاية عمل يوم الجمعة 8 ذو الحجة، 3 - شعبة الجوازات بالنقل العام من الساعة 4:00 عصراً إلى 9:00 مساءاً، وحتى نهاية عمل يوم السبت 9 ذو الحجة.// انتهى //11:06ت م0031