الدمام 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسأزالت بلدية غرب الدمام ممثلة في لجنة التعديات، عدداً من التعديات على أراض حكومية ومسطحات خضراء، وذلك في ضاحية الملك فهد بالدمام.وأفاد رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني، أن البلدية قامت بإزالة تعديات في ستة مواقع في منطقة ضاحية الملك فهد بمساحة إجمالية تبلغ 2557 متر مربع، مشيراً إلى أن التعديات تمثلت في إقامة مباني مخالفة على أراضي حكومية والتعدي على خطوط التنظيم والمسطحات الخضراء، من خلال إقامة أسوار خرسانية ومباني مجالس وغرف معيشه ودورات مياه.وأضاف أن لجنة التعديات قامت بالاستعانة بالجهات الأمنية لحماية الموظفين والمعدات العاملة في الإزالة، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية على المواقع التي تم رصد التعديات بها.// انتهى //11:12ت م0033