مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسصدر قرار مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، باعتماد 25 مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة مع انطلاقة العام الدراسي المقبل ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ.وأكد الحازمي أن تحويل هذه المدارس إلى مرحلة الطفولة المبكرة يعد خياراً استراتيجيا لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتج التعلم، إضافة إلى تطوير رياض الأطفال ورفع نسبة التحاق الأطفال بها لتصل إلى المستويات العالمية، وردم الفجوة في التدريس بين مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصفوف الأولية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي، أن أعداد المستفيدين والمستفيدات من مرحلة الطفولة المبكرة يبلغ ٤٥٣٩ طالباً وطالبة، فيما يبلغ عدد الفصول الدراسية ٢٤٥ فصلاً دراسياً، تشمل جميع المدارس التي تم اختيارها بعد انطباق الشروط والمعايير المحددة عليها داخل المحافظة ومراكزها وفي مكاتب التعليم التابعة لها.وبين المالكي أنه في مرحلة الطفولة المبكرة سيتم إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية للمعلمات، في فصول دراسية منفصلة تماماً عن الطالبات داخل المبنى المدرسي، مؤكداً أنه جاري العمل على تهيئة المدارس لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، وقد روعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، وأن تكون جاذبة ومتوفر بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق التعليمية المساندة، ومن المدارس المعتمدة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة في مكتب التعليم بمحافظة الليث الطفولة المبكرة بالليث مبنى الشؤون التعليمية بنات سابقاً، والطفولة المبكرة بالابتدائية الأولى، والطفولة المبكرة بالابتدائية الثالثة، والطفولة المبكرة بحفار الثانية، والطفولة المبكرة بالقعبة الثانية (ب) والطفولة المبكرة بروضة حفار، والطفولة المبكرة بالقعبة الأولى، ويضم مكتب التعليم بمحافظة أضم، الطفولة المبكرة بأضم الثانية، والطفولة المبكرة بابتدائية المشاش، الطفولة المبكرة بآل السني، والطفولة المبكرة بالمطحيسة، إضافة الى مكتب التعليم بربوع العين الطفولة المبكرة بقفيلان (الفلاح )، والطفولة المبكرة بذنباء، والطفولة المبكرة بربوع العين، والطفولة المبكرة بحقال.// انتهى //11:23ت م0034