الخرطوم 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر أمس بالخرطوم، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من سلطنة دارفور لحج هذا العام 1440هـ.وأعلن السفير بن جعفر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وجه باستضافة ما يزيد عن (1000) حاج وحاجة من السودان ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين تأكيدًا للترابط وتعميقًا للمحبة والإخاء بين شعبين البلدين.من جانبه قال سلطان دارفور أحمد حسين علي دينار: "إن المملكة العربية السعودية وقفت إلى جانب السودان في كل الظروف التى مرت بها وأن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد تطورًا في شتي المجالات".وأضاف: "أن المملكة تبذل الغالي والنفيس في سبيل أمن وراحة حجاج بيت الله الحرام والعمل الكبير في تطوير الحرم المكي والمنشآت بالمشاعر المقدسة".// انتهى //11:23ت م0035