أبهـا 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسبمتابعة من مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، وصلت 3 فرق كشفية تضم 45 كشافاً إلى المشاعر المقدسة، للمشاركة في أعمال الحج لهذا العام.وأوضح رئيس النشاط الكشفي بتعليم المنطقة مساعد رئيس شؤون المعسكرات الكشفية بمكة المكرمة محمد الهزازي، أن مهام الفرق تتمركز حول المشاركة مع وزارة الحج والعمرة، وأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى نادي الجمعية الكشفية بعسير، والدعم والمساندة لمعسكر العزيزية الكشفي، ومعسكر منى الجبل، لتقديم خدمات نوعية وشاملة لضيوف الرحمن.// انتهى //11:24ت م0036