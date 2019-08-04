الدمام 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واستفقد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، مشاريع السفلته التي تنفذها البلدية بالمحافظة، وذلك للاطلاع على آخر مستجدات مشاريع السفلته، والتأكد من سير العمل وعدم وجود أي عقبات تعيق سير المشاريع.وشملت الجولة التفقدية الوقوف على شارع الملك فيصل، وشارع ابن النفيس، والشوارع الداخلية التي تم الانتهاء من تمديد خدمات الكهرباء فيها بمخطط 848 جنوب شارع أحد.ووجه رئيس بلدية القطيف بوضع مخففات لسرعة في بعض التقاطعات بالمحافظة مع فتح تقاطع شارع بلدة الخويلدية مع شارع ابن النفيس، إضافة إلى تنفيذ حارات تخزين للانعطاف يمين في شارع أحد مع شارع ابن النفيس، وشارع أحد مع شارع العوامية.// انتهى //11:27ت م0037