رام الله 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إشادة الرئاسة الفلسطينية، بمواقف المملكة العربية السعودية الراسخة والمستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة الموقف التاريخي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب الدعم المالي.وتناولت تحذير المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، من مخاطر استمرار الصمت الدولي أمام مواصلة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وسلطت الضوء على تحذيرات الأُمم المتحدة من سياسة الاحتلال المتمثلة بهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من منازلهم، معتبرة ذلك من الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي، مؤكدة أن الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال محميون بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وتابعت صحف فلسطين إعلان مسؤول في اللجنة الفلسطينية لوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل أنها لم تتخذ في أول اجتماع رسمي لها، أمس السبت، أي قرارات فورية بشأن المهام الموكلة إليها.وأولت اهتماما باستياء السلطة الفلسطينية من عدم ادراج اسرائيل في "قائمة العار" لارتكابها انتهاكات بحق الأطفال.وأوردت صحف اليوم خبر ترحيب جامعة الدول العربية بالإعلان الذي تم أمس السبت، بتوصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق حول نص الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية تمهيداً لتوقيعه بالأحرف الأولى خلال اليومين المقبلين.// انتهى //11:53ت م0038