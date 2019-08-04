الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسأصدر مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، عدداً من الكتب المتخصصة الحديثة في سياق مشاريعه العلمية التي تتصل باللغة العربية في العالم ويشارك فيها مجموعة واسعة من المتخصصين العرب وغيرهم، التي تأتي ضمن الجهود العلمية للمركز.وبين الأمين العام للمركز الدكتور عبد الله الوشمي أن المركز يواصل جهوده العلمية ليشمل مسارات متنوعة، واسهاماته في المجال الدولي، وكذلك في المجال الوطني، إضافة إلى التعاون مع القطاعات ذات الصلة في خدمة الأهداف المشتركة لخدمة اللغة العربية.وأشار الأمين العام إلى اهتمام المركز الكبير بمجال النشر العلمي، حيث أصدر مؤخراً عدة كتب علمية متخصصة، ومنها كتاب (اللغة العربية في فرنسا) تحرير الدكتور علي بن عتيق المالكي ومشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين، وكتاب (دليل الجرائد والمجلات العربية في الهند) تحرير الدكتور محمد أيوب الندوي وشارك فيه عدد من الباحثين والمتخصصين، وكتاب (اللغة العربية في بوركينا فاسو) شارك في إعداده عدد من الباحثين من بوركينا فاسو، وكتاب (اللغة العربية في البوسنة والهرسك) وشارك في إعداده عدد من الباحثين البوسنيين، إضافة إلى العدد الثاني من المجلة العلمية المحكمة: (مجلة تعليم العربية لغة ثانية)، لتضاف إلى مجموعة من الكتب الأخيرة، ومنها كتاب الجهود السعودية في الترجمة من العربية وإليها بتحرير الدكتور مالك الوادعي، ومشاركة كل من الدكتور إبراهيم القرني والدكتور عبد الله بن طويرش و الدكتور مبارك القحطاني و الدكتور عبد الله الأسمري و الدكتور فايز الشهري والدكتور خالد أبا الحسن والدكتور عبد الله الخميس، وكتاب (اللغة لا تحمي ذاتها ــ مدخل نظري وتطبيقي للحماية القانونية للغات) بتحرير الدكتور عبد الله البريدي ومشاركة كل من الدكتور سالم السميري و الدكتور محمد السلطان و الدكتور إبراهيم الدغيري، إضافة إلى كتابين في رصد التجارب، وهما (كيف نشرت العربية ــ تجارب لأعلام من المختصين الناطقين بغيرها في آسيا وأستراليا وأمريكا) وكتاب (كيف نشرت العربية ــ تجارب لأعلام من المختصين الناطقين بغيرها في أوروبا وأفريقيا) والكتابان من تحرير الدكتور بدر الجبر بمشاركة أكثر 40 تجربة من 30 دولة سطّرها أعلام اشتغلوا في تعلّم العربية.وكان مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، اختتم الخميس الماضي برنامجه التدريبي الرابع الذي نفذه بالتعاون مع الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج للمعلمين السعوديين الموفدين للدول غير العربية بعنوان "تطوير مهارات معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها" وحضره الموفدون السعوديون لتعليم اللغة العربية في العالم لمدة خمسة أيام.// انتهى //13:56ت م0082