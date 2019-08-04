جاكرتا 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1440ه قبيل سفرهم إلى المملكة، وذلك في مقر السفارة في جاكرتا.وأوضح الثقفي في كلمته للضيوف أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تعمل على تسخير جميع الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن ومن ضمنهم ضيوفه الكرام ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وَفْق منظومة متكاملة من الخِدْمات النوعية.ومن جهتهم أعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على مايوليه من اهتمام ورعاية بضيوف الرحمن داعين الله أن يحفظ المملكة من كل مكروه.// انتهى //13:59ت م0083