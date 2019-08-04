الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسقام مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي وليد الشربيني، بجولة تفقدية أمس، لعدد من المواقع والإدارات والفرق المعنية بالعمليات الإسعافية في العاصمة المقدسة ومنطقة المشاعر، وذلك للاطلاع والوقوف على آليات سير العمل الإسعافي ومدى جاهزية الفرق خلال موسم الحج لعام 1440هـ.والتقى الشربيني بمسؤول التراخيص بالإدارة العامة للحج والعمرة وفريق الشؤون الإسعافية وفريق نطاق العاصمة المقدسة وفريق الصيانة وفريق التموين الطبي في مزدلفة، حيث اطلع على مجريات الأمور وآليات سير العمل والإشكاليات التي تواجههم، والتواصل مع اللجان المعنية لحل هذه الإشكاليات.وأكد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة خلال جولته التفقدية على أهمية تكامل الجهود بين الإدارات واللجان المختلفة للحج لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية لحجاج بيت الله الحرام.وتوفر هيئة الهلال الأحمر السعودي كل الدعم لمنسوبيها لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام للمساهمة في الخروج بموسم حج استثنائي يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، من خلال أكثر من 125مركزا إسعافيا دائما ومؤقتًا وقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من 2700 موظفا في كافة التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية ومدعومة بقرابة 370 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.// انتهى//14:05ت م0085