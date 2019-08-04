منى 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسلم يستطع الحاج اليمني "عبدو" ذو الخمسين عامًا السيطرة على مشاعره وعينيه المغرورغتين بالدموع، والذي يعاني منذ سنوات من مشاكل صحية في قلبه، وهو يقرر أن يؤدي فرضة الحج لهذا العام، ويحمل حقائبه مصطحبًا معه زوجته في هذه الرحلة، تاركًا خلفه أبناءه الخمسة في الأراضي اليمنية.ويروي الحاج اليمني حكايته مع هذه الرحلة التي انتظرها طويلًا لتتحقق واقعًا ملموسًا الآن فيقول: انطلقت الرحلة من اليمن عبر الحافلات، وعانيت من طول رحلة السفر والزحام في الحافلات وبعد وصولي للمشاعر المقدسة وتأدية العمرة وبسبب التعب تعرضت لأزمة قلبية أسقطتني.لحظتها شعرت بالخوف، وتوقعت بأنني لن أستطيع إكمال الحج، وتذكرت ابنائي في اليمن، وزادت مخاوفي على مصير زوجتي، ولكن سرعان ما تبددت هذه المخاوف بفضل الله ثم جهود وخدمات "الصحة السعودية" حيث تم نقلي لمدينة الملك عبد الله الطبية وقدمت لي الفحوصات الطبية اللازمة وأجريت عملية القسطرة القلبية خلال وقت سريع، وها أنا بصحة جيّدة ولله الحمد وأستعد لمغادرة المستشفى لإكمال مناسك الحج.الحاج اليمني قدم شكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تبذله من جهود وما تقدمه من خدمات لخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //14:07ت م0086