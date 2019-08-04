الكويت 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 06ر20 نقطة ليبلغ مستوى 4ر6106 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر139 مليون سهم تمت من خلال 6005 صفقات نقدية بقيمة 16ر26 مليون دينار كويتي (نحو 9ر88 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4886 نقطة بنسبة 11ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر96 مليون سهم تمت عبر 3416 صفقة نقدية بقيمة 19ر6 مليون دينار (نحو 2ر31 مليون دولار).كما انخفض مؤشر السوق الأول 1ر27 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6726 نقطة بنسبة 4ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر43 مليون سهم تمت عبر 2589 صفقة بقيمة 9ر19 مليون دينار (نحو 66ر67 مليون دولار).// انتهى //14:09ت م0088