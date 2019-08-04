رام الله 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات التوغل الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين، واعتبرت أن الدعم الأميركي غير المحدود للاستيطان والتبني الأميركي لمخططات اليمين الإسرائيلي الاستعمارية التوسعية يُشكل مظلة لتبييض الاستيطان وحمايته والدفاع عنه في المحافل الدولية.وأكدت الوزارة في بيان أن عدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان خاصة القرار 2334، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها يُشجع اليمين الحاكم في اسرائيل أيضا على التمادي في تنفيذ مخططاته التوسعية في المناطق المصنفة "ج".// انتهى //14:13ت م0089