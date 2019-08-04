الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسنظمت الهيئة السعودية للمقاولين بالتعاون مع لجنة المقاولين في غرفة أبها، اليوم، ورشة عمل "المقاول ما له وما عليه في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد"، بحضور عدد من المقاولين والمهتمين.وتخللت الورشة مناقشة عدة محاور رئيسية منها أهداف النظام وأوامر التغيير والمبادئ الأساسية للنظام والتزامات الجهة الحكومية والتسجيل بمنصة اعتماد بالإضافة لتأهيل المقاول وتقديم العروض وتغير الأسعار وزيادة الرسوم والصعوبات المادية.وتأتي الورشة في إطار سعي الهيئة وحرصها على تعزيز الوعي لدى المقاولين حول عدد من المفاهيم التي تساعدهم في الارتقاء والتحسن في قطاع المقاولات بالإضافة لتعزيز مستوى التنافسية في مجال المشتريات الحكومية.// انتهى //14:22ت م0091