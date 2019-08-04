عرعر 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة مطارد بن دخيل العنزي.وناقش سموه خلال الاستقبال تهيئة مصليات العيد في المنطقة بالشكل الأمثل لاستقبال المصلين إن شاء الله، مشدداً على ضرورة استثمار هذه المناسبة لتعزيز اللحمة الوطنية والتكافل الاجتماعي وترسيخ القيم الاخلاقية والمفاهيم السليمة لاسيما ما يتعلق بالتعلُم والعمل والانتاج المُتقن.وأشاد بدور الوزارة والأعمال الجليلة التي تضطلع بها وفي مقدمتها عمارة المساجد والعناية بها، والدعوة لاتباع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، والحث على الاعتدال ونبذ التطرف والتعصب والإرهاب .ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من رعاية كبيرة للمساجد بمناطق المملكة، مؤكداً أهمية دور المسجد في الاستقرار الاجتماعي.// انتهى //14:24ت م0092