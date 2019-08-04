مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسأكد المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن النجاحات المتتالية للكشافة السعودية في موسمي الحج والعمرة بشهادة القطاعات الحكومية والأهلية التي تُسهم معها جمعية الكشافة العربية السعودية جاءت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ، ثم التخطيط الواعي والسليم المبني على الخبرة التراكمية المدعومة بالقيادات الكشفية التي تؤمن بأهمية العمل التطوعي ، والإحساس بحب وطنهم وأداء المهام الموكلة لهم.وأفاد الدكتور الفهد خلال جولة قام بها اليوم على المعسكرات الكشفية الفرعية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة , مطلعًا خلالها على جهود الكشافة والجوالة في الميدان ، والنشاطات المصاحبة داخل المعسكرات، أن الشراكة والتوأمة المجتمعية التي تجمع الجمعية بعددٍ من قطاعات الدولة المعنية بخدمة الحجاج حققت المساهمة الايجابية التي ينشدها الجميع من خلال التعاون والتكامل بين الجمعية وتلك القطاعات وفق اتفاقيات تمت بعد عدة اجتماعات على مدار العام.وأشار المشرف العام على المعسكرات إلى أن الجمعية تركز عام بعد عام على الجانب التقني وتتوسع فيه وتساير التطور الحاصل في ذلك الشأن حيث نعيش في عصر تتحكم فيه متغيرات كثيرة ، ومن أبرزها قاعدة بيانات منسوبيها.وعدّ الفهد ما تقوم به الجمعية في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار إنما هو امتداد لما سخرته المملكة من إمكانات وطاقات بشرية ومادية من اجلهم الذين يفدون الى مكة المكرمة والمدينة المنورة من كل حدب وصوب لينعموا بتسهيلات تجعلهم يؤدون ما قدموا من أجله بيسر وسهولة في جو ايماني وروحاني.// انتهى //14:26ت م0094