الطائف 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسانطلق الخميس الماضي، "موسم الطائف" الذي يحتضن ما يقارب (100) فعالية متنوعة، وسط تضافر جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة الرامية لإنجاح هذا الموسم في نسخته الأولى.ولاحظ المصطافون منذ قدومهم للطائف، سواء عن طريق الجو أو عن طريق البر، حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة من قبل أبناء الطائف الذين تم تأهيلهم من قبل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.من جانبه بين مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"ناصر النشمي، أن (1151) شاباً وفتاة أنهوا تدريبهم من خلال برامج تأهيل وتدريب قدمها المركز في تسعة مسارات نوعية تهدف جميعها لإثراء تجربة الزائر، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة؛ ما ينعكس إيجابياً على إبراز الطائف كواحدة من أفضل الوجهات السياحية على المستوى الإقليمي طبيعةً وخدمة، وبمقومات عالمية تحقق ما ينشده زوار الطائف، سواء من العائلات داخل المملكة، أو السياح القادمون من خارجها.وأضاف أن تقرير إدارة التدريب في المركز سجل إقبالاً كبيراً من شباب وفتيات الطائف والمناطق القريبة من المحافظة على الدورات والبرامج من خلال التسجيل في موقع التدريب بصفحة مركز "تكامل" على بوابة الهيئة الالكترونية.وأشار إلى أن المركز حرص على أن تغطي تلك المسارات جميع المجالات الواجب توافرها لإنجاح هذا الموسم، وأضاف أن (613) شاباً و(538) فتاة تلقوا التدريب في تسعة مجالات هي، إثراء تجربة الزائر، ومهارات التعامل مع الزائر، ومفهوم وأهمية تحسين الجودة في الخدمات السياحية، ودور المنظم والمرشد في إثراء التجربة السياحية، وتطوير قدرات ومهارات منفذي الفعاليات السياحية، وتطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية، الأمن والسلامة في منشآت القطاع السياحي، والإسعافات الأولية، والمهارات الأساسية في الارشاد السياحي.وبين إلى أن برنامج تنمية مهارات التعامل مع الزائر، والذي يهتم بالتعريف بالسياحة وانماطها وأهميتها، والتعرف على دور هيئة السياحة، والتعرف على فن التعامل مع الزائر، وأنماط الزوار وكيفية التعامل معهم، حقق إقبالاً مرتفعاً هو الأعلى، حيث بلغ عدد من حضروا البرنامج (185) شاباً و(165) فتاة.ودعا النشمي المواطنين والمواطنات من العاملين في قطاعات السياحة، أو الراغبين في العمل في تلك القطاعات، أو من يود تطوير مهاراته في أي مسار تدريبي تقدمه هيئة السياحة والتراث الوطني ممثلة في مركز "تكامل" زيارة بوابة الهيئة والدخول إلى موقع التدريب عبر الرابط https://online.scth.gov.sa/TakamulTrainin والتعرف على البرامج التي يقدمها المركز واماكنها والتسجيل فيها، مؤكداً ان تلك البرامج تقدم مجاناً ويتحصل المشارك فيها على شهادة معتمدة من قبل الهيئة.// انتهى //14:34ت م0095