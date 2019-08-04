بغداد 3 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 4 أغسطس 2019 م واسبدأ وزيرا خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي اليوم زيارة رسمية للعراق لإجراء مباحثات مع نظيرهما العراقي محمد علي الحكيم تتعلق بتنويع الشراكات والدوائر الاقتصادية المُتعدِّدة بين الدول الثلاثة وتثبيت ودعم الاستقرار في العراق, وترسيخ التعاون والعمل ‏العربي المشترك.كما تتناول مباحثات الوزراء الثلاثة - بحسب بيان صحفي لوزارة الخارجية العراقية - محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه فضلًا عن قضايا أخرى تخص التعاون متعدد الأوجه بين الدول الثلاثة.وأفادت الوزارة بأن وزيري خارجية مصر والأردن سيلتقيان خلال الزيارة الرئاسات العراقية الثلاث رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لبحث سبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.// انتهى //16:43ت م0144