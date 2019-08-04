القاهرة 3 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 4 أغسطس 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً في ختام تعاملات اليوم على إثر عمليات شراء انتقائية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ التعاملات على ارتفاع بلغت نسبته 0.67% ليصل إلى 13616.26 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ زيادة هامشية بلغت نسبتها 0.06% ليصل إلى 522.42 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر /ايجي اكس 100/ الأوسع نطاقاً الذي ارتفع بنسبة 0.37% لينهي التعاملات عند مستوى 1364.94 نقطة.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 2.4 مليار جنيه، ليصل إلى 717.6 مليار جنيه عند الإغلاق بعد تداولات كلية بلغت 3.9 مليار جنيه.// انتهى //16:51ت م0149