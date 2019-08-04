المدينة المنورة 3 ذو الحجة 1440هـ الموافق 4 أغسطس 2019م واسأصدرت لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة أمس تقريرًا أوضحت فيه عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة والبالغين حتى يوم أمس / 845,625/حاجا وبلغ عدد المغادرين من المدينة المنورة/ 682,403/ حجاج وبهذا يكون عدد الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة / 163,176/ حاجا .وأبرز التقرير نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم حيث بلغت الجنسية الأكثر تواجدا بالمدينة المنورة هي الجنسية البنغلاديشية بواقع / 36,817 / حاجا ويليها حجاج الهند بواقع / 19,512 / حاجا وقد سجل عدد الحجاج القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ليوم أمس / 643,971 / حاجًا، ومركز استقبال الهجرة /147,930/ حاجًا ومركز استقبال البر /53,724/ حاجا، ومثلت نسبة الأشغال في دُور الإيواء / 46.96/ بما يعادل 589 مبنى .وحول الخِدْمات الصحية بين التقرير أنه تمت المعاينة الصحية يوم أمس لـ/ 7481 / حاجا في المراكز الصحية و78 حاجا تم تنويمهم إضافة إلى 159 حالة إسعافية باليوم نفسه .يذكر أن القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في طيبة الطيبة، تواصل جهودها وَفق خطط تشغيلية خاصة بموسم حج هذا العام 1440هـ، راعت فيها تغطية الجوانب الإدارية والميدانية في مختلف الإدارات والمحطات والمراكز واللجان التابعة لكل قطاع، بهدف توفير كل ما يحتاجه الحجاج ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بيسر وطمأنينة وروحانية، الأمر الذي طالما حثت عليه ووجهت به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبمتابعة حثيثة من سمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وسمو نائبه ، واللذين يؤكدان على ضرورة الارتقاء بمستوى الخِدْمات المقدمة لضيوف الرحمن زوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.//انتهى//16:55ت م0151