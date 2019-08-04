الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسبادرت جمعية أعمال بتقديم خدمات التوظيف لمستفيديها عن طريق برنامج " إجادة "، والمشاركة في دفع عجلة التوطين عبر توفير العديد من الوظائف في جميع المجالات، بالتعاون مع جهات ذات العلاقة من الشركات، وذلك في إطار الجهود المبذولة التي تقوم بها الجمعية .وأوضحت الجمعية في بيان صحفي أنها عقدت أكثر من 70 شراكة أسهمت في توظيف أكثر من 5000 مستفيد ومستفيدة بعد تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك لمواكبة الاهتمام بقضايا توظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص للحد من البطالة ، مشيرةً إلى أنها تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تطوير مهارات الشباب والفتيات وتأهيلهم بكفاءة عالية للالتحاق بسوق العمل، وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية وفق رؤية المملكة 2030 ، وتعزيز فرصهم الوظيفية، واستثمار طاقاتهم لبناء مستقبلهم.وفي هذا الإطار قامت الجمعية بدراسة حال السوق واحتياجاته ودراسة حالة تهرب المستفيدين من الوظائف المقدمة لهم والمشاكل التي تواجههم من خلال متابعتهم بعد توظيفهم لمدة ستة أشهر، والوقوف على كل صغيرة وكبيرة حيث اعتمدت أكثر من 10 حقائب تدريبية مختلفة تهدف لتنمية مهارات الموظفين وتهيئتهم لهذه الشواغر، حيث تتناول هذه الحقائب كل جوانب المعترك الوظيفي من مصادر الضغوط، والعمل الاجتماعي، ومراحل بناء الفريق ، وأساسيات خدمة العملاء ، وأهمية الثقافة العمالية ، وطرق متعددة للتعامل مع الجمهور والشرائح العملاء الواجبات والحقوق في بيئة العمل، وعقد العمل والاجور، وساعات العمل والاجازات ، ومكافآت نهاية الخدمة ، وأنظمة العمل والعمال.وفي إطار آخر نوه المدير التنفيذي للجمعية عبد الرزاق القشعمي بالدعم الذي تجده جمعية أعمال للتنمية الأسرية من القيادة الرشيدة لتقوم بواجبها في خدمة المجتمع.وبين القشعمي أن الجمعية قامت بفضل الله بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير الوظائف والتدريب المتخصص للشباب والشابات وتأهيلهم لسوق العمل، والتنسيق مع الشركات الكبرى لإيجاد الوظائف المناسبة لهم وفق تخصصاتهم، حيث سيتم توظيف المزيد من الشباب في عدد من الشركات.// انتهى //16:55ت م0152