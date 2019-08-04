الرياض 3 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 4 أغسطس 2019 م واسالتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج اليوم في الرياض مع المدير القطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن ماري ايليت.وشدّد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني خلال اللقاء على أهمية التنسيق لعقد اجتماعات دورية بشكل منتظم لبحث سبل التعاون المشترك وتقييم مشاريع الوكالة للعمل وفقًا لأولويات الحكومة اليمنية.من جهتها أكدت المدير القطري للوكالة دعم الوكالة للحكومة اليمنية في تلبية احتياجاتها من خلال تمويل مشاريع تحسين سبل المعيشة وبناء القدرات.وأوضحت أنه ومن خلال الدعم المقدم لليمن سيتم رصد ١٥ مليون دولار لتعزيز صمود القطاع الصحي لمدة ٣ سنوات وأيضًا دعم إضافي لليمن بمبلغ ٣٥ مليون دولار دعمًا مقدم لوزارة التربية التعليم لمشروع نهج القراءة لمدة خمس سنوات.وتم في اللقاء الاتفاق على موعد لمراجعة محفظة مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتم الاتفاق على عقد الاجتماع خلال شهر سبتمبر القادم لتحديد أولويات الحكومة اليمنية والتنسيق لوضع خطة عمل مشتركة لمشاريع الوكالة تتناسب مع رؤية الحكومة التنموية والاقتصادية في هذه المرحلة.// انتهى //17:02ت م0153