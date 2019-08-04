المنامة 3 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 4 أغسطس 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,548.66 نقطة على انخفاض وقدره 0.92 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار.في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 764.75 نقطة على انخفاض وقدره 6.76 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و 768 ألفا و 845 سهما بقيمة إجمالية قدرها 806 آلاف و 823 دينارا بحرينيا نفذت من خلال 79 صفقة.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 39.41 % من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //17:02ت م0154