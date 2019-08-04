بغداد 3 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 4 أغسطس 2019 م واسأطلقت قوة عراقية مشتركة مدعومة بالطيران اليوم عملية أمنية لملاحقة جماعات الإرهابية في جنوب غربي كركوك، وتمكنت من قتل إرهابيين والاستيلاء على معدات حربية وتدمير عدد من الأنفاق في الصفحة الأولى للعملية.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي اليوم أن العملية التي استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وشملت قضاء الحويجة وناحيتي الرشاد والعباسي، تنفذ بمشاركة قوات جهاز مكافحة الإرهاب والقوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.وأوضحت أن اليوم الأول للعملية أسفر عن الاستيلاء على مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة، وتدمير عدد من الأوكار والأنفاق التي يختبيء بداخلها عدد من الإرهابيين.// انتهى //17:02ت م0155